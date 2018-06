X

No 2017 konnt sech de Frank Schweitzer op en Neits d'Victoire iwwert 12 Kilometer beim Green Run zu Lasauvage d'Victoire sécheren. Hien ass no 43 Minutten a 37 Sekonnen iwwert d'Arrivée gelaf. Um Podium stoungen nach de Silva Domingos mat enger Zäit vu 44 Minutten an 9 Sekonnen an den Nelson Cabral an enger Zäit vu 44 Minutten a 14 Sekonnen.Bei den Dammen huet d'Martine Nobili mat enger Zäit vun 51 Minutten a 24 Sekonne gewonnen. D'Éireplaze ware fir d'Anny Walter (57 Minutten a 14 Sekonnen) an d'Karin Redi (57 Minutten an 30 Sekonnen).Iwwer 6 Kilometer huet de Pedro Miranda bei den Häre gewonnen an d'Jenny Houto war bei den Dammen déi Séierst.