🏁 🏆 Huge CONGRATULATIONS to the winners of the 86th 24 Hours of Le Mans...@Toyota_Hybrid and the drivers of the #8 car make the History !!@Sebastien_buemi Kazuki Nakajima @kazuki_info and Fernando Alonso @alo_oficial#LEMANS24 #WEC @FIAWEC pic.twitter.com/WTUHccxnIB