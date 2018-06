Beim Interclubs Championnat huet d'Leeschtung vum Noémie Pleimling erausgestach. D'Lëtzebuergerin huet de Rekord am Diskus no 21 Joer verbessert.

CSL gewënnt den Interclubs Championnat (17.06.2018) Beim Interclubs Championnat huet d'Leeschtung vum Noémie Pleimling erausgestach. D'Lëtzebuergerin huet de Rekord am Diskus no 21 Joer verbessert.

Um Enn ka sech den CAB bei den Hären den Titel am Interclubs Championnat sécheren, dat mat 229 Punkten. Um Podium stoungen nach den CSL mat 228 Punkten an den CAD mat 196 Punkten.



Bei den Damme war d'Ekipp vum CSL mat 233 Punkten déi bescht. D'Éireplaze ware fir den CAD mat 232 Punkten an den CAEG mat 188 Punkten.



De General huet den CSL mat 461 Punkte gewonnen, dat virum CAD mat 428 Punkten am dem CAB mat 396 Punkten.



Wéi den Terrain vun der Fola gebaut gouf, dunn huet wuel kaum een, sief et och nëmmen am Dram, dru geduecht, dass e Lëtzebuerger Athlet iergendwann eemol d’Bomm iwwert 20 Meter ewech kinnt stoussen. Dem Bob Bertemes säi Rekord läit bei 20 Meter a 56 Zentimeter. De Weekend huet hie seng gutt Form nees ënner Beweis gestallt a kënnt um Enn op eng Wäit vun 20 Meter an 30 Zentimeter.

Dernieft huet de Vizeeuropameeschter bei den Espoiren och nach e Sak voller Punkte fir säi Veräin den CA Bieles gesammelt. Dat selwecht, wann och net grad esouvill, huet den Tom Reuter am Speerwerfe gemaach. Mat enger Muskelprellung huet de Bieleser sech misste mat 66 Meter 44 Zentimeter zefridde ginn.

Souwuel d’Charline Mathias wéi och d'Vera Hoffmann sinn e Samschdeg exzellent Chronoen am Ausland gelaf. Allebéid stounge si e Sonndeg de Mëtteg schonn erëm am Déngscht vun hire respektive Veräiner. Wann déi 2 Athletinne géinteneen untrieden, dann ass ëmmer fir Spannung gesuergt.

D’Charline Mathias huet mat enger Victoire derfir gesuergt, dass d’Hierarchie op de 1500 Meter respektéiert gouf. De Chrono war um Sonndeg Niewesaach, e Samschdeg op den 800 Meter awer net. Hei ass eng Zäit vun 2 Minutten 1 Sekonnen an 82 Honnertstel erausgesprongen, dat ass e ng Saisonbeschtzäit an nëmmen 52 Honnertstel iwwert hirem nationale Rekord.

Respektéiert gouf och d'Reiefolge am Stafhéichsprong. De Joe Seil gewënnt mat 4 Meter an 90 Zentimeter virum Christophe Tironi.

Viru Kuerzem hat d'Noémie Pleimling en neien nationalen Rekord am Speerwerfen opgestallt, e Samschdeg koum nach een am Diskus derbäi. Mat enger Wäit vu 44 Meter an 78 Zentimeter huet d'Noémie Pleimling beim Interclubs Championnat de Lëtzebuerger Rekord ëm 88 Zentimeter verbessert.

Vun deene Jonken huet virun allem d’Fanny Arendt e staarken Androck hannerlooss. De leschte Weekend hat dat jonkt Nowuesstalent d’Qualifikatioun fir d'Cadettes-Europameeschterschaft gepackt an am Interclubs gouf et staark Leeschtungen op de 400 an op de 1500 Meter.



De Pol Bidaine ass de Chef am Sprint mat enger Victoire iwwert den 100 an den 200 Meter.