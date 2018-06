Wie kennt et net: Aarmdrécken ënnert Kollege fir ze kucken, wien de Stäerksten ass. De Weekend gouf an dësem Sport e Championnat organiséiert.

1. internationaalt Championnat am Aarmdrécken (17.06.2018) Wie kennt et net: Aarmdrécken ënnert Kollege fir ze kucken, wien de Stäerksten ass. De Weekend gouf an dësem Sport e Championnat organiséiert.

D'Luxembourg Armwrestling Federation hat e Samschdeg op hiren 1. internationale Championnat am Aarmdrécken invitéiert. D'Federatioun gëtt et zanter 6 Méint a si hunn d'Hoffnung iergendwann, zum COSL ze gehéieren.

Beim Aarmdrécke geet et net nëmmen ëm Kraaft, mä och d'Technik spillt eng ganz grouss Roll.

Natierlech huet bei dësem Event de stäerkste Mann vu Lëtzebuerg, de Georges Christen, net dierfe feelen. Hien hätt och selwer gäre matgedréckt, ma viru Jore gouf et dës Méiglechkeet nach net.

De Sean Grethen, deen 3 bis 4 Mol an der Woch trainéiert, gehéiert zu den Talenter am Aarmdrécken zu Lëtzebuerg. Hien ass mat senge 17 Joer an der Klass iwwer 95 Kilogramm ugetrueden an huet eng ganz gutt Figur ofginn.

Wann ee sech vir dëse Sport intresséiert, kann ee sech gären am Octogone Gym zu Sandweiler umellen.