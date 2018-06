X

Bei der Coupe Prince Louis konnten um Sonndeg d'Nowuessathleten hiert Kënnen ënner Beweis stellen.Um Enn gouf et e Sonndeg déi meeschte Medailen fir de Karate Club Stroossen. D'Karatekae vu Stroosse stoungen 22 Mol ganz uewen um Podium, donieft gouf et 17 Mol déi zweete Plaz a 36 Mol déi drëtte Plaz. Op déi zweete Plaz ass Lëntgen komm, mat 10 Mol Gold, 13 Mol Sëlwer an 10 Mol Bronz. Um Podium stoung nach den Chinto Klub Käl, dat mat 6 Mol Gold, 3 Mol Sëlwer an 10 Mol Bronz.