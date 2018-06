An der Moto GP stoungen nach de Marc Marquez an de Valentino Rossi um Podium. An der Moto 3 gouf et eng Victoire fir Leopard Racing.

© AFP

E Sonndeg gouf am Moto GP de Grousse Präis vu Katalounien zu Barcelona gefuer. Um Enn war de Spuenier Jorge Lorenzo op Ducati de Séiersten. Den 3-fache Weltmeeschter konnt sech virum Titelverdeedeger Marc Marquez op Honda an dem Valentino Rossi op Yamaha behaapten.De Jorge Lorenzo war vun der Pole aus an d'Course gaangen an huet dës du vun der Spëtzt ewech dominéiert. Fir de Spuenier ass et déi 67. Victoire a senger Karriär.Am WM-Klassement bleift de Marquez a Féierung. Hien huet 115 Punkten. Zweeten ass de Valentino Rossi mat 88 Punkten.Den 1. Juli geet et weider mam Grousse Präis vun Holland zu Assen.An der Moto 2 huet de Fabio Quartararo virum Miguel Oliveira an dem Alex Marquez gewonnen.An der Moto 3 gouf et eng Victoire fir Leopard Racing, dat duerch den Enea Bastianini. Op d'Plazen zwee an dräi sinn de Marco Bezzecchi an de Gabriel Rodrigo gefuer.