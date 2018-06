An der Kategorie PTS4 huet sech de Joe Kurt beim Weltcup zu Besançon no 750 Meter Schwammen, 21 Kilometer Vëlo a 5 Kilometer Lafen als Zweete klasséiert.De Joe Kurt war zesumme mam spéidere Gewënner Oliver Dreier als 7. aus dem Waasser geklommen. Béid Konkurrenten hunn um Vëlo déi aner Konkurrenten ageholl. Den Oliver Dreier konnt sech dunn och nach vum Joe Kurt ofsetzen. Dem Lëtzebuerger ass et net gegléckt, den Éisträicher un der Spëtzt nach eng Kéier anzefänken, sou datt et um Enn déi zweete Plaz ass.