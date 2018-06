E Méindeg krut de Gilles Muller et am éischten Tour mam jonke Kanadier Denis Shapovalov ze dinn, also keng einfach Aufgab fir de Lëtzebuerger. Den éischte Saz war ganz knapps, kee konnt dem Géigner de Service ofhuelen, zwar hat de Gilles Muller beim Stand vu 4:4 zwee Breakbäll, de jonke Kanadier huet awer Nerve gewisen a konnt dës ofwieren. Um Enn huet de Saz missen am Tiebreak entscheet ginn. Do louch de Shapovalov mat 4:1 am Avantage, ma de Lëtzebuerger Sportler vum Joer konnt den Tiebreak dunn awer mat 9:7 fir sech entscheeden an domat och de Saz.Am zweete Saz war et dat nämmlecht Bild, kee konnt ee Break realiséieren, esou dass et erëm an den Tiebreak gaangen ass an hei konnt de Gilles Muller säin zweete Matchball notzen, fir de Match mat 7:6 a 7:6 ze gewannen.

An der zweeter Ronn kritt de Spiller vun der Spora et elo entweder mam Kroat Marin Cilic oder mam Spuenier Fernado Verdasco ze dinn.