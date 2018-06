De Mëtteg rullt de Ball op der Futtball-Weltmeeschterschaft vu 16 Auer un. Am Grupp A spille Saudi-Arabien an Ägypten an den Uruguay a Russland géinteneen. Dës zwou lescht Equippen sti schonn an den Aachtelsfinallen. Et geet also tëscht Uruguay a Russland just nach ëm déi éischt Plaz am Grupp.



Um 20 Auer den Owend trieden den Iran a Portugal géinteneen un a Spuenien trëfft op Marokko. Ausser Marokko kënne sech all di 3 aner Equippen nach qualifizéieren. Portugal a Spuenien hu 4 Punkten, den Iran 3 Punkten a Marokko 0 Punkten.