© afp

Et koum ëmmer nees zu Problemer tëscht dem Piqué an der spuenescher Nationalekipp. Hie gouf dacks ausgepaff a schaarf kritiséiert, dat well den 31 Joer ale Futtball-Spiller sech fir d'Onofhängegkeet vu Katalounien agesat huet.De Piqué, dee gebierteg vu Barcelona kënnt an och aktuell do beim FC Barcelona spillt, huet awer ënnerstrach, dass säi Récktrëtt awer och bedeit, dass hien Alles wäert drusetzen, fir de Weltmeeschter-Titel nach eemol ze gewannen.