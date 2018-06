D'Mandy Minella huet en Dënschdeg am 1. Tour vum ITF-Tournoi zu Klosters an der Schwäiz mat 7:5 a 6:0 géint d'Catherine Gulihur aus den USA gewonnen.

D'Lëtzebuergerin hat am éischte Saz hir Problemer mat der jonker Amerikanerin, am zweete Saz huet si dunn awer näischt méi ubrenne gelooss a wënnt esou um Enn mat 7:5 a 6:0.Am zweeten Tour spillt d'Mandy Minella elo géint d'Lokalmatadorin Joanne Zuger. D'Schwäizerin konnt sech am éischten Tour mat 4:6, 6:0 a 6:4 géint d'Johana Markova aus Tschechien behaapten.