E Mëttwoch stinn eng Partie am Grupp A an zwou Partien am Grupp B um Programm.Den Ufank maachen um 14 Auer am Grupp B Portugal a Marokko. Nom Remis géint Spuenien huet Portugal den Ament 1 Punkt um Konto, Marokko huet nach keen.Um 17 Auer ass et d'Partie am Grupp A tëscht Uruguay a Saudi-Arabien. Fir Uruguay gouf et am éischte Match eng Victoire, sollt e Mëttwoch eng weider dobäi kommen, da wäre Russland an Uruguay eng Ronn weider.Um 20 Auer spillen am Grupp B nach den Iran a Spuenien géinteneen. Fir d'Spuenier zielt näischt anescht ewéi eng Victoire.