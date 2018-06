E Mëttwoch um 12 Auer gouf zu Nyon d'Europa-League-Qualifikatiounsronn gezunn, wou all Lëtzebuerger Ekipp Heemrecht krut.

© AFP

De Progrès Nidderkuer kritt et mat Gabala ze dinn, d'Fola vun Esch spillt géint den Europa FC oder den FC Prishina an de Racing muss géint FC Vittorul untrieden.



D‘Allersmatcher sinn den 12. Juli an d'Retourmatcher déi Woch drop.