E Mëttwoch krut de Gilles Muller et am zweeten Tour vum ATP-Tournoi zu Queen's mam Marin Cilic ze dinn, also deem Mann, deem de Lëtzebuerger sech d'lescht Joer zu Wimbledon an der Véierelsfinall huet misse geschloe ginn. Bei dësem Tournoi ass den Cilic och op 1 gesat, am Joer 2012 hat hien dësen Tournoi gewonnen.Am éischte Saz hat de Muller bei eegenem Opschlag, nodeems den Cilic mat 1:0 a Féierung gaange war, direkt zwee Breakbäll géint sech, ma dës konnt hien awer nach ofwieren, fir op 1:1 ze stellen. Beim Stand vun 2:2 huet de Gilles Muller dunn awer konnten ee Break realiséieren an och säi Service duerchbréngen a konnt esou op 4:2 stellen. Dëse Réckstand huet de Kroat wuel net esou gutt verdaut, well och am uschléissende Jeu hat hie massiv Problemer, de Lëtzebuerger Sportler vum Joer konnt awer net dovunner profitéieren. De Gilles Muller huet awer d'Nerve behalen a konnt den 1. Saz mat 6:4 fir sech entscheeden.Den zweete Saz war ganz laang Zäit ausgeglach, ma beim Stand vun 2:3 aus Siicht vum Lëtzebuerger huet de Marin Cilic säin drëtte Breakball an deem Jeu genotzt, fir mat 4:2 a Féierung ze goen. Um Enn konnt hien de Saz och mat 6:3 gewannen an esou ass et an deen 3. an entscheedende Saz gaangen.Den 3. Saz huet du ganz schlecht ugefaange fir de Lëtzebuerger Sportler vum Joer, well direkt am éischte Jeu huet den Cilic ee Break realiséiert. De Gilles Muller huet bis zum Enn gekämpft, ma et sollt net méi duergoen an esou verléiert hien um Enn den drëtte Saz mat 3:6 an domat och de Match.