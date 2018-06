Um 14 Auer kënnt et op der WM zum Match tëscht Dänemark an Australien. Um 17 Auer trëfft Frankräich op de Peru an um 20 Auer Argentinien géint Kroatien.

Frankräich an Dänemark hunn allebéid hir éischt Matcher gewonnen, a kënnen elo um 2. Spilldag d'Qualifikatioun fir d'Aachtelsfinallen ofsécheren.Argentinien am Grupp D hat am 1. Match just 1:1 mat Island gläichgespillt a steet elo géint Kroatien schonn ënner Drock. Kroatien hat den 1. Match géint Nigeria mat 2:0 gewonnen.