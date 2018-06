All 4 Joer ass se erëm do! Déi ganz speziell Ambiance, wann erëm Fussball-Weltmeeschterschaft ass.

Interessanterweis rappt déi och ëmmer Leit mat, déi soss iwwerhaapt näischt mat Fussball um Hutt hunn. Déi typesch WM-Stëmmung beim Public Viewing, déi gefält eben den treisten Fans genee sou wéi de Laien. A wat méi Matcher gespillt sinn, wat et méi spannend gëtt! Do dierf natierlech de richtegen Outfit net feelen! Bei eisen dräi Nopeschlänner dierft et ganz kloer sinn, mee wéieen Trikot gëtt da wuel hei zu Lëtzebuerg am meeschte verkaf?