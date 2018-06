© afp

Um 14 Auer geet et lass mat Brasilien géint Costa Rica, also ee reng südamerikanescht Duell, wou béid Ekippen natierlech hir éischt Victoire feiere wëllen. Costa Rica hat den éischte Match mat 0:1 géint Serbien verluer a Brasilien, de 5 fache Weltmeeschter steet och ënner Drock nom 1:1 géint d'Schwäiz.Um 17 Auer ass et dann de Match tëscht dem Nigeria an Island. No der batter Néierlag vun Argentinien en Donneschdeg den Owend huet Island d'Chance, mat enger Victoire géint d'Afrikaner ee ganz grousse Schratt Richtung Aachtelsfinallen ze maachen.Um 20 Auer ass dann nach déi drëtt Partie, hei kritt Serbien, déi den Optakt duerch ee wonnerschéine Gol vum Kolarov gewanne konnten, et mat der Schwäiz ze dinn, déi sech géint Brasilien ganz uerdentlech aus der Affär gezunn hunn. Serbien kéint mat enger Victoire d'Aachtelsfinall perfekt maachen.