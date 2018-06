No hirer Victoire beim ITF-Tournoi zu Essen déi lescht Woch, leeft et beim Mandy Minella weiderhi gutt.D'Lëtzebuergerin steet beim ITF-Tournoi zu Klosters an der Schwäiz, dee mat 25.000 US-Dollar dotéiert ass, an der Halleffinall.D'Mandy Minella huet um Donneschdeg an zwee Sätz mat 6:3 a 6:2 géint d'Italienerin Georgia Brescia gewonnen. D'Lëtzebuergerin ass beim Tournoi op Nummer 8 gesat, d'Italienerin war op Nummer 2 gesat.An der Halleffinall kritt d'Mandy Minella et mam Miriam Kolodziejova ze dinn. D'Tschechin steet an der Weltranglëscht op Plaz 311 an ass beim Tournoi an der Schwäiz op Nummer 7 gesat. D'Lëtzebuergerin ass aktuell d'Nummer 336.D'Partie tëscht der Lëtzebuergerin an der Tschechin ass fir e Freideg als zweet no 10 Auer ugesat.