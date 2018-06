Um 17 Auer ass et de Match Mexico géint Südkorea an um 20 Auer muss Däitschland sech géint Schwede beweisen.

© Khaled DESOUKI / AFP

Am Grupp G ass et e Samschdeg de Match tëscht der Belsch an Tunesien. Géint Panama ass eisen Nopere jo an hirem éischte Gruppe-Match den 3:0 gekléckt. Tunesien dogéint hat 1:2 géint England verluer, sou dass et vir dës Ekipp e Samschdeg de Mëtteg um vill geet.

Am Grupp F sinn et 2 Matcher déi gespillt ginn. Hei ass et um 17 Auer d'Ekipp aus Südkorea déi op Mexico trëfft. Den Owend um 20 Auer ass dann den 2. Match vun Däitschland géint Schweden.