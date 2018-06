© AFP

E Samschdeg huet sech den Titelverdeedeger Lewis Hamilton op sengem Mercedes am Qualifying souverän d'Pole Position beim Grousse Präis vu Frankräich geséchert. Nieft him fiert den zweete Mercedes-Pilot Valtteri Bottas fort.Aus der zweeter Rei starten de WM-Leader Sebastian Vettel op Ferrari an de Max Verstappen op Red Bull.De Grousse Präis vu Frankräich gëtt e Sonndeg um 16.10 Auer um Circuit Paul Ricard zu Le Castellet gestart. Hei huet de Lewis Hamilton gutt Chancen de Sebastian Vettel am WM-Klassement un der Spëtzt nees ofzeléisen. Béid Piloten trennen nëmmen 1 Punkt.De Brit ass bis ewell ganz gutt mat der Streck eens ginn, de Sebastian Vettel dogéint huet seng Problemer an huet bis elo net déi richteg Ofstëmmung fonnt.