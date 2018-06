Sport: Am meeschte gelies

D‘Lëtzebuerger Härennationalekipp am Basket schéngt prett ze sinn, fir d’EM-Qualifikatioun en Donneschdeg heiheem géint Portugal.D'Ekipp vum Trainer Ken Diederich huet um Samschdeg een Testmatch no Verlängerung 97:93 an Irland gewonnen.