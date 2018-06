Den Harry Kane vun der Englescher Nationalekipp. © AFP

Am Grupp G kritt England et um 14 Auer mat Panama ze dinn. Mat enger Victoire kéinten d'Three Lions sech den Ticket fir d'Aachtelsfinalle sécheren. An der K.o.-Phas wär dann och d'Belsch.Am Grupp H ginn um Sonndeg zwou Partië gespillt. Um 17 Auer heescht de Match Japan géint de Senegal. Um 20 Auer ass dann nach Polen géint Kolumbien gefuerdert. Nom éischte Spilldag hu Japan an de Senegal 3 Punkten.