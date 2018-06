Am Beach-Handball huet sech um Samschdeg Rëmeleng de Championstitel bei den Häre geséchert. An der Finall huet ee sech mat 20:18 géint Déifferdeng behaapt an domadder den Titel verdeedegt.Bei den Dammen huet Käerjeng an der Finall mat 13:12 gewonnen a sech fir d'éischte Kéier den Titel am Beach-Handball geséchert.