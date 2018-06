De Lëtzebuerger Sportler vum Joer (ATP-46) kritt et am 1. Tour vum Haapttableau vum ATP-Tournoi zu Eastbourne an England mam Australier John Millman (ATP-63) ze dinn.Am Januar hat de 35 Joer ale Spiller vun der Spora zu Sydney gewonnen. Am direkten Duell ass de Muller 2:1 vir.