E Samschdeg hat sech den Titelverdeedeger Lewis Hamilton op sengem Mercedes am Qualifying souverän d'Pole Position beim Grousse Präis vu Frankräich geséchert. Nieft him ass den zweete Mercedes-Pilot Valtteri Bottas fortgefuer. Aus der zweeter Rei sinn de WM-Leader Sebastian Vettel op Ferrari an de Max Verstappen op Red Bull gestart.A schonn direkt nom Depart gouf Reiefolge uerdentlech duercherneen gehäit. Den Hamilton konnt zwar seng Féierung verteidegen mee hannendrun sinn de Vettel a Bottas mateneen kollidéiert a sinn un d'Enn vum Feld zeréck gefall. Déi zwee eenzeg Fransousen am Feld hu sech och direkt an der éischter Kéier géigesäiteg eliminéiert.An de Ronnen dono huet de Sebastian Vettel sech awer op d'Juegd vun de Konkurrente gemaach a war no 21 Ronnen scho nees vun der 17. op déi 5. Plaz no vir gefuer. Et ass och dono weiderhin bei enger spannender Course bliwwen. De Verstappen huet als zweeten probéiert Drock op den éischten Hamilton ze maachen an hat no 37 Ronnen e Réckstand vu 4,5 Sekonnen. Allerdéngs huet en et net gepackt säi Réckstand an de Ronnen dono entscheedend ze verkierzen.No 40 Ronnen ass de Vettel dann awer nach eng kéier an d'Box gefuer fir d'Pneuen ze wiesselen an huet dunn och direkt seng Strof vu 5 Sekonnen ofgesat déi en opgrond vum Accident, an der éischter Ronn mam Bottas, zougesprach krut. Soumat war dann och net méi wéi déi 5. Plaz fir den Däitsche méiglech.Um Enn gewënnt de Lewis Hamilton souverän virum Max Verstappen an Kimi Räikkönen.