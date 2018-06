Argentinien brauch eng Victoire, fir nach eng Chance op d'Aachtelsfinallen ze hunn.

Op der Futtball-Weltmeeschterschaft steet haut de leschte Spilldag an de Gruppen C an D um Programm. Um 16 Auer spillt Dänemark géint Frankräich, déi hiren Ticket fir d'Aachtelsfinall schonn ageléist hunn. Déi selwecht Zäit trëfft Australien op de Peru. Déi zweet Plaz fir d'Aachtelsfinallen decidéiert sech an deem Grupp tëscht den Dänen an den Australier.Am Grupp D dierft Island Krämpes kréie géint Kroatien an Nigeria spillt géint Argentinien. D'Kroaten si scho sécher weider. Fir déi zweet Plaz gëtt et nach ganz spannend... Souwuel Nigeria (3 Punkten), wéi och Island (1 Punkt) an Argentinien (1 Punkt), kënnen de Sprong an d'Aachtelsfinallen nach packen.