De Gilles Muller ass an der Weltranglëscht bis op déi 60. Plaz zeréckgefall an hien hat et e Méindeg am 1. Tour vum ATP-Tournoi zu Eastbourne mam Australier John Millman ze dinn, deen an der Weltranglëscht nëmmen 2 Plaze méi schlecht klasséiert ass ewéi de Lëtzebuerger.Direkt am éischte Jeu hat hie bei eegenem Opschlag zwee Breakbäll géint sech, allerdéngs konnt hien dës ofwieren a mat 1:0 a Féierung goen. Och a sengem zweeten Opschlagspill hat de Lëtzebuerger grouss Problemer an do hat hien esouguer 4 Breakbäll géint sech, ma och hei konnt hien d'Nerve behalen an esou konnt hien op 2:1 stellen. Béid Spiller konnten dono ëmmer erëm bei eegenem Opschlag d'Jeu gewannen, esou dass et huet missen an den Tiebreak goen. Den Tiebreak hat allerdéngs alles aneschters ewéi gutt ugefaange fir de Lëtzebuerger Sportler vum Joer, well hie louch séier mat 0:4 hannen. Dono huet hien awer manner Feeler gemaach a konnt den Tiebreak mat 7:5 fir sech entscheeden.Am zweete Saz konnt de Millman dunn ee wichtege Schratt maachen, beim Stand vun 3:2 aus der Siicht vum Australier konnt dësen ee Break realiséieren an uschléissend säin eegene Service duerchbréngen, fir op 5:2 ze stellen. Um Enn wënnt de Millman den 2. Saz mat 6:3 an erzwéngt een 3. an entscheedende Saz. De Gilles Muller huet an dësem zweete Saz einfach ze vill Feeler gemaach a konnt säin eegene Service och net esou duerchbréngen, ewéi dat nach am 1. Saz de Fall war.De Muller war wuel nach geschockt vum Sazverloscht, well direkt zum Ufank vum 3. Saz konnt de Millman op een Neits ee Break realiséieren. De Gilles Muller ass net méi wierklech an de Match komm a konnt am drëtte Saz net méi déi néideg Leeschtung opruffen, esou dass hien de Saz um Enn mat 2:6 verléiert.