Luxrollers: Hoffnung op déi nei Saison (25.06.2018) D'Luxrollers hunn an der zweeter dätscher Bundesliga keng einfach Saison hannert sech.

Nom Opstig an déi zweet Bundesliga hunn d'Luxrollers déi lescht Saison e schwéiere Stand gehat. Et gouf nëmmen Defaiten, mee trotzdeem huet d'Ekipp vum Trainer Philipp Wosny och erëm vill positiv Experienze gesammelt.Et si verschidden Erfarungen, déi déi Responsabel ëmmer erëm motivéieren, fir weiderzemaachen. An dat no bal 31 Joren haardem Kampf, net nëmmen um Terrain.Et ass nieft dem sportlechen och e groussen administrativen Opwand. Dobäi organiséiert de Comité net nëmmen e Championnat mat 2 Ekippen, mee och Projeten an de Schoulen, fir de Stellewäert vum Behënnertesport an der Gesellschaft ze erhéijen. D'Resultat ass Integratioun an Inclusioun.De Kader vun de Luxrollers ass fir déi nei Saison wuel op 9 Spiller geschmolt, mee d'Ekipp ass relativ jonk a probéiert no enger schwéierer Saison endlech an der zweeter Bundesliga an Däitschland Fouss ze faassen.D'Lux Rollers brauchen och Är Ënnerstëtzung. Méi Detailer fannt Dir op hirem Site