Um 20 Auer fänkt zu St. Petersburg d'Partie tëscht der Belsch a Frankräich un. D'Belsch kéinten et fir d'éischte Kéier an d'Final vun enger Futtball-Weltmeeschterschaft packen.Frankräich stoung schonn zwee mol an enger Final.An där zweeter Halleffinall e Mëttwoch den Owend sti sech Kroatien an England géintiwwer.D'Final gëtt e Sonndeg um 17 Auer eiser Zäit ugepaff. De Match ëm d'Plaz dräi gëtt e Samschdeg de Mëtteg um 16 Auer gespillt.

Gratis Glacen um Glacis!

Sidd dobäi an erlieft live d’Haaptmatcher vun der Futtball-Weltmeeschterschaft zesumme mat eis um Glacis.



Fir datt Dir och e coole Kapp behält, schenken RTL an d’Luxlait jidderengem op der Plaz eng Glace!

Kommt haut um 20.00 Auer op de Public Viewing vun der 1/2-Finall um Glacis.