Mexiko, Schweden, Däitschland, oder awer nach Südkorea heescht et am Grupp F. Am Grupp E ass just Costa Rica sécher eliminéiert.

© AFP (Archiv)

Am Grupp E trëfft Serbien (3 Punkten) op Brasilien (4 Punkten). U sech geet de Brasilianer e Gläichspill duer, ma wa si sécher wëllen als éischten an der Grupp weiderkommen, musse si gewannen. Serbien dogéint muss 3 Punkten huelen, fir sécher weider ze kommen, well se dovunner ausgoe mussen, datt d'Schwäiz (4Pkt) net géint d'Costa Rica, déi aktuell nach kee Punkt geholl hunn, wäerte verléieren.Am Grupp F ass nach alles op, nach keng Ekipp ass sécher eliminéiert, keng Ekipp ass sécher weider. Mexiko (6 Pkt) muss op d'mannst géint Schweden (3Pkt) gläich spillen, fir net vum Match Däitschland (3Pkt) - Südkorea (0Pkt) ofhängeg ze sinn. D'Schweden dogéint musse géint Mexiko wannen, falls Däitschland och géint Südkorea géif wannen. D'Koreaner hu just eng Chance, si musse wannen, an dat héich genuch an hoffen, datt Schweden géint Mexiko verléiert. Hei ass et esouguer méiglech, deemno wéi d'Matcher all ausginn, datt d'Lous entscheet, ween an déi nächst Ronn ka kommen.