Den 28. Juni 2018 vun 20h30 un ass d'Coque ze kleng well da spillt Lëtzebuerg géint Portugal – e Match fir all Basket-Frënn zu Lëtzebuerg

D‘Lëtzebuerger Härennationalekipp am Basket schéngt prett ze sinn, fir d’EM-Qualifikatioun en Donneschdeg heiheem géint Portugal. D'Ekipp vum Trainer Ken Diederich huet um Samschdeg een Testmatch no Verlängerung 97:93 an Irland gewonnen.Erlieft de Match ouni ze bezuelen? Mir hunn nämlech Tickete kritt déi Dir elo gewanne kënnt! Also spillt hei mat an huelt Iech Är Ticketen - gratis!

Quizfro fir Tix ze gewannen