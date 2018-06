Japan (4 Punkten) a Senegal (4Pkt) hunn et am Grupp H selwer an der Hand. Mat enger Victoire wiere béid sécher an den Aachtelsfinallen. Kolumbien (3Pkt) dogéint muss op d'mannst géint Senegal gläich spillen an hoffen, datt an deem Fall Polen (0Pkt) géint Japan gewënnt, da wiere si weider. Awer och mat enger Victoire géint de Senegal kéint sech Kolumbien nach fir déi nächst Ronn qualifizéieren. Polen ass scho virum Match aus dem Tournoi eliminéiert.Am Grupp G sinn d'Belsch (6Pkt) an England (6Pkt) scho sécher weider. Am direkten Duell entscheed sech da just, wien op d'Plaz 1 a wien op d'Plaz 2 an der Grupp kënnt. Aktuell hu béid Ekippen 8 Goler markéiert an der Zwee kasséiert. Am Match tëscht Tunesien (0Pkt) a Panama (0Pkt) geet et just nach dorëms, fir den Tournéier mat enger Victoire ofzeschléissen.