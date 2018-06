Beim ITF-Tournoi zu Stuttgart, dee mat 25.000 US-Dollar dotéiert ass, sti mam Mandy Minella an Eléonora Molinaro zwou Lëtzebuergerinnen an den Aachtelsfinallen.D'Mandy Minella huet sech um Mëttwoch géint d'Nina Stojanovic an dräi Sätz mat 4:6, 6:3 a 6:3 behaapt. D'Serbin war beim Tournoi op Nummer 1 gesat. Am nächsten Tour kritt d'Minella et mam Lena Rüffer aus Däitschland ze dinn. D'Lëtzebuergerin ass am WTA-Ranking op Plaz 280, déi däitsch Spillerin ass déi 395.D'Eléonora Molinaro (WTA-457), déi duerch d'Qualifikatioun gaangen ass, huet sech am 1. Tour an dräi Sätz mat 6:1, 4:6 a 6:3 géint d'Laur-Ioana Andrei (381) behaapt. An der Aachtelsfinall waart elo op d'Lëtzebuergerin d'Qualifikantin Yelena In-Albon.