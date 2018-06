Hei fannt Dir de Livestream vun 20.30 Auer un.



Am Basket spillt d'Lëtzebuerger Hären Nationalekipp den Owend um hallwer 9 an der Pre Qualifikatioun fir d'EM 2021 heiheem géint Portugal.

D'Portugise sinn um Pabeier däitlech an der Favoritte Roll, dierften awer virun der FLBB Formatioun gewarnt sinn.



Virun 8 Méint gouf et fir d'Lëtzebuerger a Portugal nëmmen eng ganz knapp 85 op 91 Néierlag no der Verlängerung. Trotzdem sinn d'Rolle muer kloer verdeelt, an et ass och net dovun auszegoen datt d'Portugisen déi ganz Saach nach emol op déi liicht Schëller huelen.



A punkto Spiller ass déi portugisesch Ekipp praktesch déi selwecht wéi nach am November 2017. Fir d'Preparatioun war dëst sécher vu Virdeel.



De leschten Heem Match am Februar géint Zypern war e bëssen méi enttäuschend. Virun allem offensiv ass bei der Ekipp vum Trainer Ken Diederich net vill zesumme gaang.



Lëtzebuerg spillt muer den Owend um hallwer 9 am Gymnase vun der Coque géint Portugal.



Erlieft de Match ouni ze bezuelen? Mir hunn nämlech Tickete kritt déi Dir elo gewanne kënnt! Also spillt hei mat an huelt Iech Är Ticketen - gratis!



D'Resultater aus dem Group C

Zypern - Portugal 69 : 67

Portugal - Lëtzebuerg 91 : 85

Lëtzebuerg - Zypern 53 : 67

Portugal - Zypern 76 : 64

