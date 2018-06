En Donneschdeg den Owend war d'Lëtzebuerger Hären-Nationalekipp am Basket an der Coque géint Portugal gefuerdert. Um Enn haten d'Lëtzebuerger keng Chance.

© Screenshot

An der Pre-Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft 2021 huet d'Lëtzebuerger Nationalekipp am Basket mat 58:80 géint de Favorit Portugal verluer.Vun Ufank un haten d'Lëtzebuerger de Portugisen net richteg eppes entgéint ze setzen. Nom éischte Véierel loung d'Ekipp vum Ken Diederich mat 11:27 hannen. Bis d'Paus ass de Réckstand op 18 Punkten ugewuess an et stoung 48:30 fir Portugal. Um Enn verléiert Lëtzebuerg mat 58:80.E Sonndeg muss d'Lëtzebuerger Nationalekipp auswäerts géint Zypern untrieden.

D'Resultater aus dem Grupp C

Zypern - Portugal 69 : 67Portugal - Lëtzebuerg 91 : 85Lëtzebuerg - Zypern 53 : 67Portugal - Zypern 76 : 64Lëtzebuerg - Portugal 58:80