© Archiv

En Donneschdeg huet d'Mandy Minella beim ITF-Tournoi zu Stuttgart an der Aachtelsfinall kloer mat 6:2 a 6:1 géint d'Lena Rüffer aus Däitschland gewonnen. An der Véirelsfinall kritt d'Lëtzebuerger Nummer 1 et elo mat der Tierkin Pemra Ozgen ze dinn.D'Partie tëscht dem Eléonora Molinaro an der Schwäizerin Ylena In-Albon huet am drëtte Saz missen ofgebrach ginn. D'Lëtzebuergerin hat den éischte Saz mat 2:6 verluer, deen zweete mat 6:4 gewonnen an dunn am drëtte Saz gouf d'Partie beim 2:1 aus Siicht vun der Lëtzebuergerin ënnerbrach. Um Freideg geet et hei weider fir d'Molinaro. Bei enger Victoire géin an der Véirelsfinall d'Anna Zaja op d'Lëtzebuergerin waarden. Déi däitsch Spillerin ass beim Tournoi op Nummer 2 gesat, d'Molinaro kënnt aus der Qualifikatioun.