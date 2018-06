Op der Basket-Europameeschterschaft vun de klenge Länner an Irland leeft et weiderhi gutt fir d'Nationalekipp vun den Dammen aus dem Grand-Duché. Si hunn hir dräi Matcher an der Virronn souverän gewonnen a stinn an der Halleffinall.An der éischter Partie hat een Zypern mat 71:49 geklappt. Am Match duerno koum eng 70:47-Victoire géint Irland dobäi. En Donneschdeg hunn d'Lëtzebuergerinne sech dunn och nach géint Norwegen souverän mat 66:39 behaapt.D'Lëtzebuerger Nationalekipp kritt et e Samschdeg um 20.30 Auer eiser Zäit an der Halleffinall mat Malta ze dinn. Malta huet am Grupp A Plaz zwee beluecht. An der anerer Halleffinall sti sech Dänemark an Norwegen géigeniwwer.