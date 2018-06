E Freideg de Moie war zu Wimbledon den Tirage vum Haapttableau an do huet de Lëtzebuerger Tennisprofi Gilles Muller nawell e gutt Lous gezu kritt.

De Gilles Muller (ATP-60) kritt et beim drëtten Grand Slam Tennis Tournoi vum Joer, deen e Méindeg ufänkt, mam Amerikaner Michael Mmoh (ATP-119) ze dinn. E Géigner, deen fir de Lëtzebuerger Sportler vum Joer, deemno duerchaus ze packen ass.



Bis elo hunn déi zwee nach ni géintenee gespillt. Et ass och den Duell vun de Generatioun tëscht dem 35 Joer ale Muller an dem 20 Joer jonke Mmoh, deen elo an de leschte Woche virun allem op der Challenger Tour ënnerwee war.