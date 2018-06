© AFP (Archiv)

E Freideg war Paus an haut gëtt dann nees Futtball gespillt op der Weltmeeschterschaft a Russland. D'K.O.-Ronn fänkt u mat den zwou éischte Partië vun den Aachtelsfinallen.Um 16 Auer spille Frankräich an Argentinien géinteneen. Ee Vize gëtt do eliminéiert, entweder de Vize-Weltmeeschter oder de Vize-Europameeschter.Um 20 Auer ass et dann de Match Uruguay géint Portugal. D'Südamerikaner wëllen de Ronaldo stoppen. Dee muss sech géint déi staark Defense vun Uruguay behaapten. Bis ewell kruten d'Südamerikaner op dëser WM nach kee Goal geschoss.