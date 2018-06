© RTL Radio Lëtzebuerg / Serge Olmo

Als neie Conseiller vum Verwaltungsrot gouf de Christophe Grou, Member vum HB Diddeleng, opgeholl.

Déi aktuell Ekipp vum Verwaltungsrot ass um Wee, d’Situatioun vun de Finanzen an d’Riicht ze kréien. D’Scholde sinn ëm ronn 56.000 € erofgaangen. D’Situatioun vu virun 2016 ass allerdéngs nach net gekläert an esou gouf och keng Decharge vum CA vu viru Mee 2016 gestëmmt. Et wier och nach kee Liga-Sponsor fonnt.

Den Dr Romain Schockmel, President vun der Federatioun, huet ënnerstrach, datt hie frou wier, datt den Trainerstaff bei den Dammen an Hären komplett wier. Déi nei forméiert Dammen-Nationalekipp wier weider gutt am Opbau. Et gëtt konkret iwwerluecht, fir bei internationale Qualifikatioune matzemaachen.





Extrait FLH-President Romain Schockmel



Sportlech gesinn war ganz erfreelech, datt esou wuel bei den Dammen wéi bei den Hären d’Championnat extrem spannend war. Dëst gouf réischt um leschte Spilldag decidéiert. Haaptsächlech hunn déi Käerjenger vill Succès gehat, well si bei den Dammen a bei den Hären de Championstitel gewanne konnten.An der WM-Qualifikatioun war déi Lëtzebuerger Hären-Nationalekipp an engem komplizéierte Grupp. Et ass zwar eng lescht Plaz erauskomm, mee an der leschter Partie vun der Qualifikatioun gouf et de 14. Januar eng souverän Victoire géint d’Slowakei.E Freideg gouf den Thierry Wagner, Vizepresident vun der Lëtzebuerger Federatioun, an den European League Board gewielt. Do wäert hie probéieren, den Intressi vun de klengen Natiounen esou gutt wéi méiglech ze vertrieden. Et gouf och widderholl, datt de Kongress vun der europäescher Federatioun 2021 wäert um Kierchbierg sinn. An Zukunft soll nach een neie Veräin affiliéiert ginn. Zil wier et um nächste Kongress de Bartrenger Club offiziell an d’Handballfederatioun opzehuelen. Dëse gëtt d'nächst Joer zu Käerjeng organiséiert.

Zum Schluss vum Kongress gouf et nach Adaptatiounen an den Statuten an de President huet ee positive Bilan gezunn.



Et war just e bëssen eegen, datt de Comité Olympique net um Kongress vertruede war an d’Membere vun der Federatioun och keng Explikatioun dofir haten.