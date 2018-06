E Samschdeg huet sech d'Mandy Minella beim ITF-Tournoi zu Stuttgart fir d'Finall qualifizéiert. Hir Géignerin Dalma Galfi hat am 2. Saz missen opginn.

D'Mandy Minella hat den éischte Saz an der Halleffinall vum ITF-Tournoi zu Stuttgart géint d'Tierkin Dalma Alfi mat 6:0 gewonnen. Am zweete Saz loung d'Lëtzebuergerin scho mat 2:0 hannen, ier hir Géignerin opginn huet. D'Mandy Minella steet domadder an der Finall, déi e Sonndeg gespillt gëtt.Hir Géignerin ass hei entweder d'Marie Benoit aus der Belsch oder déi Däitsch Anna Zaja. D'Eléonora Molinaro war e Freideg vun der Däitscher Spillerin eliminéiert ginn.