Nodeems de Lewis Hamilton an de Sebastian Vettel d'Traininger an de leschte Deeg dominéiert hunn, konnt sech um Samschdeg am Qualifying de Valtteri Bottas op Mercedes duerchsetzen. Säin Teamkolleg Lewis Hamilton geet e Sonndeg vun der 2. Plaz an d'Course. An der zweeter Startrei sti béid Ferrari-Piloten Sebastian Vettel a Kimi Räikkönen. De Max Verstappen op Red Bull an de Romain Grosjean op Haas F1 konnte sech déi 5. a 6. Plaz sécheren.D'Course ass e Sonnden um 15.10 Auer.