Dem Christian Heidel vu Schalke 04 ass et um Samschdeg gelongen de Marokkaner ze erreechen an huet den trageschen Accident bestätegt.An der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg war de Marokkaner mat sengem Auto zu Marrakesh ënnerwee an hat keng Méiglechkeet enger Foussgrängerin auszewäichen. Doropshin krut den Harit de Foussgänger ze paaken an all Hëllef koum ze spéit.Den 21-Jähregen Nationalspiller steet ënner Schock an hält sech momentan bei senger Famill am Marokko op.