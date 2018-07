© AFP (Archiv)

© AFP

Russland trëfft an der Aachtelsfinall op e ganz schwéiere Géigener: Spuenien. Am Géigenzuch zu de Spuenier awer konnten d'Russen géint déi esougenannte méi liicht Géigner iwwerzeegen. Obwuel d'Heemekipp net als Favorit an dëse Match geet, wier et hinnen, grad wéinst der gudder Stëmmung am Land, ze wënschen, datt et en interessante Match tëscht béiden Ekippe gëtt.Kroatien konnt an hirer Grupp iwwerzeegen, ëmmerhinn hate se Argentinien hannert sech gelooss, mat 3:0 geklappt, a si mat 9 Punkten Gruppenéischte ginn. Si treffen op d'Dänen, déi mat e bësse Chance a wuel an no dem wuel langweilegste Match bei dëser WM, dem 0:0 géint Frankräich, sech fir déi nächst Ronn qualifizéiert hunn. D'Däne mussen awer vill méi weisen, wéi datt an der Grupp de Fall war, fir sech géint d'Kroate kënnen duerchzesetzen.