© afp

Um Enn wënnt de Spuenier Marc Marquez op Honda an enger spannender Course viru sengen zwee Landsmänner Alex Rins op Suzuki a Maverick Vinales op Yamaha.De Weltmeeschter Marquez wa vun der Pole an d'Renne gaangen an huet sech seng 39. Victoire net méi huele gelooss.Am WM-Klassement ännert sech bei deenen éischten dräi Placéierungen näischt. De Spuenier baut seng Féierung aus an huet elo 140 Punkten. Duerno kommen de Valentino Rossi op Yamaha an de Maverick Vinales.De 15. Juli geet et weider mam Grousse Präis vun Däitschland um Sachsenring.An der Moto 2 wënnt de Francesco Bagnaia virum Fabio Quartararo an dem Alex Marquez.An der Moto 3 gouf et eng Victoire vum Jorge Martin. Hien wënnt virum Aron Canet an dem Enea Bastianini.