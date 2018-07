E Sonndeg hat d'Mandy Minella et an der Finall vum ITF-Tournoi zu Stuttgart mat der Lokalmatadorin Anna Zaja ze dinn. D'Spillerin aus Däitschland hat jo bei dësem Tournoi d'Eleonora Molinaro eliminéiert.D'Lëtzebuergerin ass net ganz esou gutt an d'Partie komm, ewéi erhofft, well schonns beim Stand vun 1:1 konnt d'Zaja ee Break realiséieren an och dono den eegene Service duerchbréngen, fir mat 3:1 a Féierung ze goen. D'Lëtzebuergerin ass dunn awer ëmmer besser an d'Partie komm an huet vill Drock gemaach, esou dass si duerch ee Break op 4:4 stelle konnt. D'Anna Zaja war siichtlech geschockt vum Effort vun der Lëtzebuergerin, esou dass d'Mandy Minella sech um Enn de Saz mat 6:4 séchere konnt.Zum Ufank vum zweete Saz louch d'Mandy Minella séier mat 0:2 zeréck, ma op een Neits huet d'Lëtzebuergerin sech zeréckgekämpft a konnt esouguer mat 4:3 a Féierung goen. Dono huet d'Minella awer e bëssen de Fuedem verluer, esou dass si de Saz mat 4:6 huet missen ofginn an esou huet et an een drëtten an decisive Saz misse goen.An dësem drëtte Saz huet d'Mandy Minella du vun Ufank un d'Kontroll iwwerholl an huet hirer Géignerin kaum méi eng Chance gelooss an esou wënnt si den drëtte Saz kloer mat 6:1 an entscheet domat d'Finall fir sech.

Hibléck op Wimbledon

D'Mandy Minella ass da vun nächster Woch un och zu Wimbledon am Asaz, dat am Dubbel mat hirer lettescher Partnerin, dem Anastasija Sevastova. Hei kréie si et am 1. Tour mat der amerikanesch-slowakescher Koppel King/Srebotnik ze dinn.E Méindeg spillt de Gilles Muller am éischten Tour zu Wimbledon um 12.30 Auer géint den Amerikaner Michael Mmoh.