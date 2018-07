Den Tom Habscheid huet am Diskus an am Bommstoussen jeeweils déi 1. Plaz gemaach.

© Tom Habscheid

De Lëtzebuerger huet den Diskus 45,46 Meter wäit geheit. Dann ass dem Tom Habscheid am Bommstoussen awer och nach eng nei Beschtleeschtung gegléckt, dat esouguer mat Landesrekord vu 14,79 Meter.

"Ech si gutt an de Kugelmeeting erakomm mat engem lockeren Versuch op 13.81m an hunn mech gesteigert. Am 4te Versuch hat ech vir 3te Kéier dës Saison meng Beschtleeschtung vun 14.53m gestouss, mee ech wollt net erëm mat där Heem goen an konnt mech op 14.79m am 5te Versuch steigeren", sou den Tom Habscheid.



Lo preparéiert den Tom Habscheid sech fir d'EM, déi vum 20. bis de 26. August ass.