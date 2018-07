© FLBB

Am éischte Véierel konnten d'Lëtzebuerger Dammen eigentlech nach relativ gutt mathalen, ma duerch e puer Onopmierksamkeete louch een um Enn vun dësem 1. Véierel awer mat 14:24 zeréck. Am zweete Véierel ass du kaum eppes gaange bei de Lëtzebuergerinnen. Si hu kaum getraff an hunn an der Defense vill Feeler gemaach, esou dass d'Spillerinnen aus Dänemark am zweete Véierel scho fir eng kleng Virentscheedung gesuergt hunn. D'Däninnen hunn dëse Véierel nämlech mat 31:8 fir sech entscheet an haten an der Paus also eng Avance vun 33 Punkten.D'Lëtzebuerger Damme sinn dunn awer gutt an déi zweet Hallschent gestart a si konnten duerch séier Attacken ee Stéck ophuelen. Wat de Véierel awer méi laang gedauert huet, wat Dänemark nees besser an de Match komm ass an esou konnte si am drëtte Véierel hir Avance weider ausbauen a si si mat enger 75:39-Féierung an de Schlussvéierel gaangen. Am leschte Véierel huet Dänemark dunn e bëssen un Tempo erausgeholl, ma d'Victoire war hinne sécher an esou konnte si sech um Enn mat 93:59 géint Lëtzebuerg behaapten a gewannen domat d'EM vun de klenge Länner.