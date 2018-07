Bei den Häre konnten d'Spora, d'Arquebusiers a Schëffleng hirer Favoritteroll gerecht ginn an hu mat 12:0 gewonnen. D'Spora hat et mat Bieles ze dinn, Schëffleng krut Besuch vu Gréiwemaacher an d'Arquebusiers stoungen Dikrech géigeniwwer. Scho méi fréi e Samschdeg de Moien hat den Houwald mat 10:2 géint Gaasperech gewonnen. An der Tabell steet d'Spora ganz uewen, dat mat 16 Punkten. D'Arquebusiers hu 15 Punkten a Schëffleng hunn der 14.Bei den Dammen huet d'Spora mat 7:1 géint Schëffleng gewonnen. Gréiwemaacher ka sech knapps mat 5:3 géint Péiteng behaapten. Den Houwald klappt Bouneweg och mat 5:3 an d'Arquebusiers wanne kloer mat 8:0 géint Stengefort. D'Arquebusiers leien an der Tabell virop, dat mat 17 Punkten an domat hu si der 2 méi, ewéi d'Spora.