Een Tour mam Dylan Pereira (01.07.2018) De Porsche Supercup huet um Sonndeg Statioun an Éisträich gemaach.

De Fuerer vun der Ekipp "MOMO Racing Megatron Lechner" konnt sech no enger 10. Plaz am Qualifying an der éischter Ronn direkt 4. Plazen no fir schaffen. Nodeems den Lëtzebuerger zu Barcelona an zu Monaco zwee Mol 3. gi war huet hien dës Kéier um Enn de Podium an Éisträich just knapps verpasst a gëtt de 4.De Grand-Prix um Red-Bull Ring gouf vum Éisträicher Thomas Preiniger gewonnen. Am General läit den Dylan Pereira no 3 Courssen op der 2. Plaz mat just engem Punkt Réckstand op den däitschen Michael Ammermüller. Den nächste Weekend ass déi 4. Course vum Porsche Supercup zu Silverstone an England.

Dylan Pereira est de plus en plus proche de l'objectif “Champion de la Porsche Mobil 1 Supercup 2018”



En Autriche, le Luxembourgeois s’est isolé à la 2ème place du championnat à un petit point du leader Dylan Pereira continue son excellente saison dans la Porsche Mobil 1 Supercup 2018. Après deux impressionnantes 3èmes places à Barcelone et à Monaco, Dylan Pereira s’est déplacé au Red Bull Ring en Autriche pour la troisième course du championnat. Le Luxembourgeois a obtenu le cinquième meilleur temps aux essais libres, mais bien qu'il ait amélioré sa performance dans la qualification, il a vu ses adversaires faire de meilleurs tours, le forçant à sortir de la dixième place de la grille de départ, composée de 32 Porsche GT3 Cup 2. Dans le départ, Dylan Pereira est resté sur le côté droit de la piste, évitant les touchettes des premiers virages, et a de nouveau réalisé un excellent premier tour en gagnant quatre places. Au cours du quatrième tour, il est monté à la cinquième place mettant la pression sur le quatrième, qu’il a dépassé pendant le tour suivant. Il a ensuite forcé le rythme, pour récupérer les trois secondes qui le séparait des trois premiers, faisant des tours très rapides, obtenant même le meilleur tour de la course réalisant après le reste de la course collé aux trois premiers. Le pilote du team MOMO Racing Megatron Lechner a essayé d’atteindre le podium, mais avec les pneus à la limite, a maintenu intelligemment la 4ème place, ce qui lui a permis d'accumuler des points-clés pour s’isoler à la 2ème du championnat. Une belle course pour Dylan Pereira, où le Luxembourgeois a prouvé sa vitesse, son aisance, sa capacité de récupérer des places même dans les circuits difficiles et sa maturité en préférant les 14 points de la 4ème place pour les comptes du championnat, à risquer une touchette ou une sortie de piste en essayant à tout prix de monter sur le podium. Dylan Pereira revient en piste le week-end prochain, entre le 6 et le 8 juillet, pour la 4ème course de la Porsche Mobil 1 Supercup sur le circuit de Silverstone, qui ouvre le Grand Prix de Grande-Bretagne en Formule 1. Résultats Porsche Mobil 1 Supercup Red Bull Ring: 1er - Thomas Preining (AT) 2ème - Julien Andlauer (FR) 3ème - Florian Latorre (FR) 4ème - Dylan Pereira (LU)

Classement général Porsche Mobil 1 Supercup:

1er - Michael Ammermüller (DE) 47 points

2ème - Dylan Pereira (LU) 46 points

3ème - Nick Yelloly (GB) 44 points